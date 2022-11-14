В британской разведке назвали фактор, который в скором времени может повлиять на ход войны.

Британская разведка в ежедневном аналитическом отчете сообщает, что наступление зимы и изменение погодных условий окажут влияние на ход боевых действий в Украине.

Снижение температуры, сокращение светового дня, осадки – создадут дополнительные трудности, как для российских оккупантов, так и для украинских военных. Но, в отличие от украинской армии, ухудшение погодных условий окажет большее влияние на российских солдат, у которых и без того низкий моральный дух. Даже такое простое действие, как чистка оружия будет для них трудным действием, что обязательно приведет к неисправности оружия.

"Из-за наступления зимы на фронте уменьшится интенсивность наступательных действий, а украинские военные и оккупанты перейдут к более позиционному противостоянию", - сообщает Минобороны Британии.

Ранее мы сообщали, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал жителей освобожденной от российских оккупантов части Херсонской области не спешить возвращаться домой. По его словам, враг произвел обширное минирование этой территории. Также Данилов отметил, что на данный момент есть риски для пребывания гражданского населения на правобережье Херсонщины. Он отметил, что службы должны проверить "каждый квадратный метр" территории, чтобы обезопасить мирных жителей.

Напомним, "Боевые действия усилятся": озвучен вероятный сценарий войны на ближайшие месяцы.

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