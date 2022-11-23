Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов повідомив, що країна-агресора Росії ще має достатній запас ракет для трьох-чотирьох масованих обстрілів України. Йдеться про атаки, подібні до тієї, яку ворог влаштував 15 листопада – того дня по українських містах і селах було випущено близько 100 ракет. Про це Данилов сказав в ефірі "Радіо Свобода".

Деяких видів ракет в окупантів залишилося менше 10%, є ракети, яких залишається 18% від того, що на початку повномасштабного вторгнення. Однак є боєприпаси, яких дуже багато на території РФ – це ракети С-300. Саме ними ворог зараз б'є по Запоріжжі, Херсону та Харківщині.

"Що стосується високоточних ракет - якби у них було все гаразд, вони точно не зверталися б до іншої країни, щоб їм допомагали цими ракетами. Ця країна допомагала їм і "шахедами", - сказав Данилов.

Враховуючи, що Росія завдала значної шкоди енергосистемі України, на громадян чекає складна зима, попередив секретар РНБО. Українцям треба економити електроенергію, адже війна продовжується і ворог, програючи ЗСУ на фронті, атакує цивільних.

"Росіяни вдалися до такої ганебної практики, вони знищують інфраструктуру, від якої залежить життя людей похилого віку, дітей, жінок, людей, які не беруть безпосередньо участі у війні... Це говорить про те, що у нас буде складна зима, ми це не приховуємо. Але це не означає, що ми повинні здаватися чи капітулювати. Вони цього не дочекаються", – наголосив Данилов.

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