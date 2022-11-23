Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что у страны-агрессора России еще есть достаточный запас ракет для трех-четырех массированных обстрелов Украины. Речь идет об атаках, подобных той, которую враг устроил 15 ноября – в тот день по украинским городам и селам было выпущено около 100 ракет. Об этом Данилов сказал в эфире "Радио Свобода".

Некоторых видов ракет у оккупантов осталось менее 10%, есть ракеты, которых остается 18% от того, что было в начале полномасштабного вторжения. Однако есть боеприпасы, которых еще очень много на территории РФ – это ракеты С-300. Именно ими враг сейчас бьет по Запорожью, Херсону и Харьковщине.

"Что касается высокоточных ракет – если бы у них было все в порядке, они точно бы не обращались к другой стране, чтобы им помогали этими ракетами. Эта страна помогала им и "шахедами", – сказал Данилов.

Учитывая, что Россия нанесла значительный ущерб энергосистеме Украины, граждан ждет сложная зима, предупредил секретарь СНБО. Украинцам нужно экономить электроэнергию, ведь война продолжается и враг, проигрывая ВСУ на фронте, атакует гражданских.

"Россияне прибегли к такой позорной практике, они уничтожают инфраструктуру, от которой зависит жизнь пожилых людей, детей, женщин, людей, не участвующих напрямую в войне... Это говорит о том, что у нас будет сложная зима, мы это не скрываем. Но это не значит, что мы должны сдаваться или капитулировать. Они этого не дождутся", – подчеркнул Данилов.

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