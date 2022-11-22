Трагічну звістку повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"У віці 89 років відійшов до вічності Юрій Шухевич – Герой України, дисидент, член Української Гельсінської Групи. Вічна пам’ять великому Українцю", — написав політик.

Дружина покійного Героя Наталія Шухевич уточнила, що він помер у ніч на 22 листопада в Німеччині, де перебував на лікуванні.

Юрій Шухевич, син генерал-хорунжого, Головного Командира УПА Романа Шухевича, народився 28 березня 1933 року в селі Оглядів на Львівщині. Був відомим українським політичним діячем, дисидентом, нардепом України VIII скликання, членом Української Гельсінської Групи.

28 років Шухевич-молодший провів у таборах та в'язницях СРСР як політичний в'язень. Його заслання у Сибір закінчилося у 1988 році. Після цього потрапив у будинок для інвалідів, оскільки втратив зір.

Дозвіл повернутися в Україну отримав у 1990 році. Очолював УНА-УНСО упродовж 1990-1994 років. Удостоєний звання Героя України влітку 2006 року.

Був ініціатором «Закону про правовий статус та вшанування пам’яті борців за Незалежність України у ХХ столітті». Його прийняли в 2015 році. З того часу вояки УПА отримали статус борців за Незалежність України.

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