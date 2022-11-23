Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз новим пакетом санкцій проти росії вдарити по ракетній індустрії країни-агресора. Важливо передбачити обмежувальні заходи проти російського сектора військово-промислового комплексу, який займається виробництвом ракет.

Про це він сказав під час брифінгу для українських ЗМІ. Він також розповів про ситуацію із дев'ятим пакетом санкцій ЄС проти РФ.

"Можливість росії виробляти нові ракети потрібно просто знищити, щоб у них не було ресурсів для вбивства українців, знищення міст та енергосистеми України", – наголосив глава МЗС.

За словами Кулеби, питання про прийняття чергового пакету санкцій проти росії вже "перезріло", проте наразі в ЄС лише йдуть розмови про намір розпочати роботу над його підготовкою. Відповідного рішення наразі немає. Міністр наголосив, що така ситуація "цілком неприпустима".

Зазначимо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов повідомив, що країна-агресора росії ще має достатній запас ракет для трьох-чотирьох масованих обстрілів України. Йдеться про атаки, подібні до тієї, яку ворог влаштував 15 листопада.

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