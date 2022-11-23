Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз новым пакетом санкций против россии ударить по ракетной индустрии страны-агрессора. Важно предусмотреть ограничительные меры против российского сектора военно-промышленного комплекса, занимающегося производством ракет.

Об этом Кулеба сказал во время брифинга для украинских СМИ. Он также рассказал о ситуации с девятым пакетом санкций ЕС против РФ.

"Возможность россии производить новые ракеты нужно просто уничтожить, чтобы у них не было ресурсов для убийства украинцев и уничтожения городов и энергосистемы Украины", – подчеркнул глава МИД.

По словам Кулебы, вопрос о принятии очередного пакета санкций против россии уже "перезрел", однако в настоящее время в ЕС только идут разговоры о намерении начать работу над его подготовкой. Соответствующего решения пока нет. Министр подчеркнул, что такая ситуация "совершенно недопустима".

Отметим, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что у страны-агрессора россии еще есть достаточный запас ракет для трех-четырех массированных обстрелов Украины. Речь идет об атаках, подобных той, которую враг устроил 15 ноября.

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