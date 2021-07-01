У річці Дністер знайшли тіло чоловіка, який врятував життя дочок ціною свого

Як передає Politeka.net, про подію розповіли в сюжеті ТСН.

Повідомляється, що водолази знайшли тіло чоловіка недалеко від берега через цілий день пошуків. У 39-річного чоловіка залишилося п'ятеро дітей. З трьома доньками (8, 10 і 11 років) він відправився на стихійний пляж біля річки Дністер. Одна з дівчаток зайшла на глибину і натрапила на течію, яка стала затягувати її. Злякавшись, вона схопилася за свою сестру. Батько дівчаток кинувся рятувати дочок. Йому вдалося виштовхнути всіх дітей на мілину, але сам впоратися з течією чоловік не зміг і пішов під воду.

Через погану видимість водолази цілий день не могли знайти тіло загиблого. Дістати чоловіка з води вдалося лише тоді, коли тіло саме піднялося на поверхню.

За словами рятувальників, в Дністрі чимало воронок і сильна течія, тому відпочиваючим потрібно бути дуже обережними.

Нагадаємо, що бабусю з дитиною зніс автомобіль на "зебрі": кадри трагедії під Полтавою.

Як повідомляла Politeka, чоловік, який приїхав на заробітки, скоїв страшний злочин в Одесі: з'явилося відео.

Також Politeka писала, що жінка нарвалася на ніж, захищаючи коханого: деталі трагедії.