В речке Днестр нашли тело мужчины, который спас жизни дочек ценой своей

Как передает Politeka.net, о происшествии рассказали в сюжете ТСН.

Сообщается, что водолазы нашли тело мужчины недалеко от берега спустя целый день поисков. У 39-летнего мужчины осталось пятеро детей. С тремя дочками (8, 10 и 11 лет) он отправился на стихийный пляж возле речки Днестр. Одна из девочек зашла на глубину и наткнулась на течение, которое стало затягивать ее. Испугавшись, она схватилась за свою сестру. Отец девочек бросился спасать дочек. Ему удалось вытолкнуть всех детей на мель, но сам справиться с течением мужчина не смог и ушел под воду.

Из-за плохой видимости водолазы целый день не могли найти тело погибшего. Достать мужчину из воды удалось лишь тогда, когда тело само поднялось на поверхность.

По словам спасателей, в Днестре немало воронок и сильное течение, поэтому отдыхающим нужно быть очень осторожными.

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