На Полтавщине произошла смертельная авария
Как передает Politeka.net, подробности сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Страшное ДТП произошло в селе под Полтавой - авто на скорости сбило пожилую женщину с ребенком.
"В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и доставлен в детскую больницу, где около 12 часов скончался", - говорится в сообщении.
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Стоит отметить, что женщина с малышом переходили дорогу в специально предназначенном для этого месте. Пострадавшую также пришлось госпитализировать. К счастью, ее жизни ничего не угрожает. Виновника аварии уже задержали - следствие продолжается.
Отметим, что Украине только за прошлый год на дорогах пострадали почти 32 тысячи человека, более 3,5 тысячи граждан - водители, пассажиры и пешеходы, к сожалению, погибли.
Наиболее частые причины ДТП в Украине отличаются от топ-5 причин, которые называет Всемирная организация здравоохранения.
На первых местах — превышение скорости и нарушение правил маневрирования.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком
Также Politeka писала, что в Днепре водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.