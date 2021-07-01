На Полтавщине произошла смертельная авария

Как передает Politeka.net, подробности сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Страшное ДТП произошло в селе под Полтавой - авто на скорости сбило пожилую женщину с ребенком.

"В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и доставлен в детскую больницу, где около 12 часов скончался", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что женщина с малышом переходили дорогу в специально предназначенном для этого месте. Пострадавшую также пришлось госпитализировать. К счастью, ее жизни ничего не угрожает. Виновника аварии уже задержали - следствие продолжается.

Отметим, что Украине только за прошлый год на дорогах пострадали почти 32 тысячи человека, более 3,5 тысячи граждан - водители, пассажиры и пешеходы, к сожалению, погибли.

Наиболее частые причины ДТП в Украине отличаются от топ-5 причин, которые называет Всемирная организация здравоохранения.

На первых местах — превышение скорости и нарушение правил маневрирования.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело.

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