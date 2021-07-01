Тело женщины было со следами ножевых ранений

В полицию обратился 53-летний житель одного из поселков Каменского района Днепропетровской области, который сообщил о том, что в колодце обнаружил утопленной свою 51-летнюю сожительницу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

При осмотре полицейские обнаружили у умершей ножевое ранение грудной клетки. По подозрению в убийстве правоохранители задержали 28-летнего местного жителя.

Как стало известно, во время застолья между хозяином домовладения и его гостем возник конфликт, в ходе которого молодой человек несколько раз ударил мужчину кулаком в голову, отчего тот потерял сознание.

После этого вор схватил кухонный нож и ударил им в грудь сожительницу мужчины. Женщина нарвалась на нож, защищая возлюбленного. От полученных ран женщина скончалась на месте. Чтобы скрыть преступление мужчина бросил тело потерпевшей в колодец.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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