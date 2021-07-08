У Москві сьогодні провели в останню путь Володимира Меньшова
Актор помер від наслідків ковіда в понеділок у віці 81 року.
Рідні, близькі артиста, а також друзі, колеги і прості глядачі зібралися сьогодні в Будинку кіно, щоб попрощатися з легендарним актором.
На великому екрані з'являлися фотографії Володимира Меньшова за все його життя.
Невістка Пугачової в мокрій сукні в обліпку спокусливо вийшла з басейну: "Заміж ще раз хоче"
Стихія накрила український курорт, перша лінія моря посеред міста: кадри з місця
Фігура Кароль в колготах і чорному боді викликала подив: "Тіна в своєму тілі, без фотошопу"
Полякову в гарячій позі з подругою присоромили за "нову" зовнішність: "Жахливі вийшли стегна"
В Одесі прощаються з легендарним генералом: "Приїхав на відпочинок і потонув"
На фото, які нещодавно з'явилися в мережі можна побачити, що поруч з труною знаходиться дочка актора-Юлія Меньшова біля неї чоловік Ігор Гордіна.
Віра Алентова почорніла від горя і ледве трималася, вдова Меньшова весь час плакала. Вони були в шлюбі 59 років.
Після завершення церемонії прощання всі присутні востаннє провели оваціями легендарного актора Володимира Меньшова.
Нагадаємо, Дочка загиблого режисера Володимира Меньшова попрощалася з батьком
Дочка Меньшова Юлія трепетно попрощалася з батьком кадрами одного з найпопулярніших радянських фільмів - "любов і голуби".
Фото вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Весь. Все ... все...🖤", - написала в пості Юлія.
До слова, пішов з життя Володимир Меньшов: медики боролися до останнього, деталі
Як повідомляла Politeka, дочка Меньшова попрощалася з батьком, фото: "тато прожив прекрасне життя"
Також Politeka писала, що тіло відомого радянського актора знайшли у власній квартирі: "не дожив до ювілею".