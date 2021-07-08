У Москві сьогодні провели в останню путь Володимира Меньшова

Актор помер від наслідків ковіда в понеділок у віці 81 року.

Рідні, близькі артиста, а також друзі, колеги і прості глядачі зібралися сьогодні в Будинку кіно, щоб попрощатися з легендарним актором.

На великому екрані з'являлися фотографії Володимира Меньшова за все його життя.

На фото, які нещодавно з'явилися в мережі можна побачити, що поруч з труною знаходиться дочка актора-Юлія Меньшова біля неї чоловік Ігор Гордіна.

Віра Алентова почорніла від горя і ледве трималася, вдова Меньшова весь час плакала. Вони були в шлюбі 59 років.

Після завершення церемонії прощання всі присутні востаннє провели оваціями легендарного актора Володимира Меньшова.

Нагадаємо, Дочка загиблого режисера Володимира Меньшова попрощалася з батьком

Дочка Меньшова Юлія трепетно попрощалася з батьком кадрами одного з найпопулярніших радянських фільмів - "любов і голуби".

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Весь. Все ... все...🖤", - написала в пості Юлія.

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