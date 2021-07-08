В Москве сегодня провели в последний путь Владимира Меньшова
Актер скончался от последствий ковида в понедельник в возрасте 81 года.
Родные, близкие артиста, А также друзья, коллеги и простые зрители собрались сегодня в Доме кино, чтобы попрощаться с легендарным актером.
На большом экране появлялись фотографии Владимира Меньшова за всю его жизнь.
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На фото, которые недавно появились в сети можно увидеть, что рядом с гробом находится дочь актера - Юлия Меньшова возле нее супруг Игорь Гордина.
Вера Алентова почерневшая от горя еле держалась, вдова Меньшова все время плакала. Они были в браке 59 лет.
После завершения церемонии прощания все присутствующие в последний раз провели овациями легендарного актера Владимира Меньшова.
Напомним, дочь погибшего режиссера Владимира Меньшова попрощалась с отцом
Дочь Меньшова Юлия трепетно попрощалась с отцом кадрами одного из самых популярных советских фильмов - "Любовь и голуби".
Фото она опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.
"Всё. Всё… всё… 🖤", - написала в посте Юлия.
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Как сообщала Politeka, дочь Меньшова попрощалась с отцом, фото: "Папа прожил прекрасную жизнь"
Также Politeka писала, что тело известного советского актера нашли в собственной квартире: "не дожил до юбилея".