Біля Запоріжжя прогримів потужний вибух на заводі

Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.

Раптовий вибух стався, коли майстер разом з клієнтом, керівником іншого підприємства, проводили огляд обладнання для змішування сипучих сумішей.

Обидва чоловіки отримали опіки всього тіла другого ступеня і були госпіталізовані в лікарню.

Для розслідування причин інциденту буде створена спеціальна комісія.

Нагадаємо, на Харківщині спалахнула масштабна пожежа у фермерському господарстві.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській обл.

4 липня о 02: 21 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в с.Кругляківка.

На відкритій території горіла солома в тюках, площа пожежі склала 500 м2.

Рятувальниками були врятовані сусідні будівлі.

Працівник ДСНС ліквідувавши пожежа о 04: 10.

Причина виникнення пожежі встановлюється.