Біля Запоріжжя прогримів потужний вибух на заводі
Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.
Раптовий вибух стався, коли майстер разом з клієнтом, керівником іншого підприємства, проводили огляд обладнання для змішування сипучих сумішей.
Обидва чоловіки отримали опіки всього тіла другого ступеня і були госпіталізовані в лікарню.
Для розслідування причин інциденту буде створена спеціальна комісія.
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Нагадаємо, на Харківщині спалахнула масштабна пожежа у фермерському господарстві.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Харківській обл.
4 липня о 02: 21 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в с.Кругляківка.
На відкритій території горіла солома в тюках, площа пожежі склала 500 м2.
Рятувальниками були врятовані сусідні будівлі.
Працівник ДСНС ліквідувавши пожежа о 04: 10.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадавши, українець провалився у двометрову канаву, кадри з місця.
Як повідомляла Politeka, 8-річна дівчинка потрапила до лікарні через автомат з іграшками.
Також Politeka писала, що небезпека чекає українців на Івана Купала, в ДСНС терміново попередили.