В Тернополе автомат с игрушками ударил током ребенка
Как передает Politeka.net, об инциденте рассказал генеральный директор Центра ЭМП Тернопольщины в Facebook.
Маленькая девочка подошла к автомату с игрушками, дотронулась до него рукой и почувствовала удар тока, из-за которого ее отбросило на асфальт, а очевидцы вызвали скорую.
Вероятней всего, автомат был неисправен.
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