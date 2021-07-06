В Тернополе автомат с игрушками ударил током ребенка

Как передает Politeka.net, об инциденте рассказал генеральный директор Центра ЭМП Тернопольщины в Facebook.



Маленькая девочка подошла к автомату с игрушками, дотронулась до него рукой и почувствовала удар тока, из-за которого ее отбросило на асфальт, а очевидцы вызвали скорую.

Вероятней всего, автомат был неисправен.

Прибывшие на место медики госпитализировали 8-летнюю пострадавшую - у нее диагностировали термический ожог ладони.

Стоит отметить, что в Украине также участились случаи попадания молнии в человека.

Прежде всего во время грозы стоит избегать открытой местности. Молния, как известно, бьет в самую высокую точку, одинокий человек в поле – это и есть та самая точка.

Из 10 людей, в которых попадает молния, только девять остаются в живых.

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