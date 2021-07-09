Возле Запорожья прогремел мощный взрыв на заводе
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.
Внезапный взрыв произошел, когда мастер вместе с клиентом, руководителем другого предприятия, проводили осмотр оборудования для смешивания сыпучих смесей.
Оба мужчины получили ожоги всего тела второй степени и были госпитализированы в больницу.
Для расследования причин инцидента будет создана специальная комиссия.
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Напомним, на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар в фермерском хозяйстве.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской обл.
4 июля в 02: 21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в с. Кругляковка.
На открытой территории горела солома в тюках, площадь пожара составила 500 м2.
Спасателями были спасены соседние здания.
Работники ГСЧС ликвидировали пожар в 04:10.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, украинец провалился в двухметровую канаву, кадры с места.
Как сообщала Politeka, 8-летняя девочка попала в больницу из-за автомата с игрушками.
Также Politeka писала, что опасность поджидает украинцев на Ивана Купала, в ГСЧС срочно предупредили.