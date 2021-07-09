Возле Запорожья прогремел мощный взрыв на заводе

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам труда.

Внезапный взрыв произошел, когда мастер вместе с клиентом, руководителем другого предприятия, проводили осмотр оборудования для смешивания сыпучих смесей.

Оба мужчины получили ожоги всего тела второй степени и были госпитализированы в больницу.

Для расследования причин инцидента будет создана специальная комиссия.

Напомним, на Харьковщине вспыхнул масштабный пожар в фермерском хозяйстве.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской обл.

4 июля в 02: 21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в с. Кругляковка.

На открытой территории горела солома в тюках, площадь пожара составила 500 м2.

Спасателями были спасены соседние здания.

Работники ГСЧС ликвидировали пожар в 04:10.

Причина возникновения пожара устанавливается.