Грозові дощі частково зіб'ють спеку в регіонах, але пощастить не всім

Як передає Politeka.net, у вівторок в окремих областях України продовжать йти дощі. Температура повітря впаде до комфортних 27 градусів, але в інших регіонах спека відступати не планує.

Так, у східних областях 13 липня буде дуже спекотно. Температура стійко триматиметься в районі 30-32 градусів. Дощів на Сході не передбачається.

Південні регіони заллють дощі, але температура не опуститься, залишившись в межах 29-32 градусів. Опади очікуються тільки вдень, в нічний час дощу не передбачається.

У Центрі теж очікуються грозові дощі з високою температурою. У Києві у вівторок буде 30-32 градуси з безперервними дощами. В інших центральних областях очікується до 29-31 градуса.

У західних областях трохи спаде спека-температура опуститься до 27-29 градусів. Дощі з грозами очікуються у всіх без винятку західних областях.

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