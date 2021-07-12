Рятувальники після сильних паводків зник чоловік

Про це розповіли в ТСН.Ранок.

Родичі та поліція шукають 65-річного жителя села Ясіня, який міг стати жертвою стихії.

Так, у Рахівському районі за пару годин випала майже половина місячної норми опадів.

Гірські потоки перетворилися на річки, затопило близько двох сотень житлових будинків.

Крім того, повінь розмила дорогу. Рятувальники зараз відкачують воду з домоволодінь.

До слова, в Україні в самий розпал липневої спеки випав сніг.

Погода продовжила дивувати новими "витівками" на вихідних. Так, 10 липня на чорногорському хребті Карпат випав сніг.

Так, на вершині гори випав досить помітний шар снігу. Втім, він не зміг повністю прикрити зелену траву.

Пізніше Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що температура на вершині гори досягла +11 градусів, а сніг благополучно розтанув.

Нагадаємо, в результаті негоди в Україні підтопило будинки і дороги, подробиці і кадри.

Як повідомляла Politeka, спека і грозові дощі розділять Україну на частини.

Також Politeka писала, що у серпні українців чекають температурні гойдалки і дощі.