Грозовые дожди частично собьют жару в регионах, но повезет не всем

Как передает Politeka.net, во вторник в отдельных областях Украины продолжат идти дожди. Температура воздуха упадет до комфортных 27 градусов, но в остальных регионах жара отступать не планирует.

Так, в восточных областях 13 июля будет очень жарко. Температура устойчиво будет держаться в районе 30-32 градусов. Дождей на Востоке не предвидится.

Южные регионы зальют дожди, но температура не опустится, оставшись в пределах 29-32 градусов. Осадки ожидаются только днем, в ночное время дождя не предвидится.

В Центре тоже ожидаются грозовые дожди с высокой температурой. В Киеве во вторник будет 30-32 градуса с непрекращающимися дождями. В остальных центральных областях ожидается до 29-31 градуса.

В западных областях немного спадет жара – температура опустится до 27-29 градусов. Дожди с грозами ожидаются во всех без исключения западных областях.

Напомним, что дожди и грозы обрушатся на Украину с новыми силами, жара продолжит атаковать: какой будет погода.

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