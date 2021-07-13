Грозовые дожди частично собьют жару в регионах, но повезет не всем
Как передает Politeka.net, во вторник в отдельных областях Украины продолжат идти дожди. Температура воздуха упадет до комфортных 27 градусов, но в остальных регионах жара отступать не планирует.
Так, в восточных областях 13 июля будет очень жарко. Температура устойчиво будет держаться в районе 30-32 градусов. Дождей на Востоке не предвидится.
Южные регионы зальют дожди, но температура не опустится, оставшись в пределах 29-32 градусов. Осадки ожидаются только днем, в ночное время дождя не предвидится.
В Центре тоже ожидаются грозовые дожди с высокой температурой. В Киеве во вторник будет 30-32 градуса с непрекращающимися дождями. В остальных центральных областях ожидается до 29-31 градуса.
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В западных областях немного спадет жара – температура опустится до 27-29 градусов. Дожди с грозами ожидаются во всех без исключения западных областях.
Напомним, что дожди и грозы обрушатся на Украину с новыми силами, жара продолжит атаковать: какой будет погода.
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