Більшу частину України на початку тижня накриють дощі та грози, проте серйозного зниження температури повітря чекати не варто

Відповідним прогнозом на 12 липня поділилися синоптики Укргідрометцентру. Опади пройдуть щільним фронтом, в основному торкнувшись Північні, центральні і південні області. На заході України дощі очікуються тільки в Закарпатській області, а на сході – в Запорізькій.

Синоптики також попередили, що місцями на Закарпатті можливий град та сильні пориви вітру.

Втім, незважаючи на освіжаючий дощ, температура вдень у всіх областях країни перевищить позначку в +30 градусів.

Так, у північних областях вночі очікується від +18 до +20 градусів, а вдень – від +31 до + 33.

На заході вночі стовпчики термометрів покажуть від +15 до +20 градусів, а вдень – від +29 до + 32.

У центральних областях вночі температура опуститься до + 18...+21 градуса, а вдень повітря розжариться до +29 ... +33.

У східних областях нічні температури коливатимуться від +19 до +21 градуса, а Денні – від +31 до + 33.

На півдні України вночі очікується від +19 до +23 градусів, а вдень – від +29 до + 32 градусів.

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