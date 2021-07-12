Більшу частину України на початку тижня накриють дощі та грози, проте серйозного зниження температури повітря чекати не варто
Відповідним прогнозом на 12 липня поділилися синоптики Укргідрометцентру. Опади пройдуть щільним фронтом, в основному торкнувшись Північні, центральні і південні області. На заході України дощі очікуються тільки в Закарпатській області, а на сході – в Запорізькій.
Синоптики також попередили, що місцями на Закарпатті можливий град та сильні пориви вітру.
Втім, незважаючи на освіжаючий дощ, температура вдень у всіх областях країни перевищить позначку в +30 градусів.
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Так, у північних областях вночі очікується від +18 до +20 градусів, а вдень – від +31 до + 33.
На заході вночі стовпчики термометрів покажуть від +15 до +20 градусів, а вдень – від +29 до + 32.
У центральних областях вночі температура опуститься до + 18...+21 градуса, а вдень повітря розжариться до +29 ... +33.
У східних областях нічні температури коливатимуться від +19 до +21 градуса, а Денні – від +31 до + 33.
На півдні України вночі очікується від +19 до +23 градусів, а вдень – від +29 до + 32 градусів.
Нагадаємо, в Україні в середині липня випав сніг і виникла небезпека потопів: подробиці.
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Також Politeka писала, що Україну чекають дощі і спекотна погода: синоптики уточнили прогноз.