Дощі і похмура погода остаточно покинуть Україну, залишивши всі області у владі спеки
Середа, 14 липня, стане особливо важким днем для українців, адже по всій країні не буде не тільки опадів, але і ні найменшої хмарності. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру. На вітер також розраховувати не доводиться: його швидкість не перевищуватиме 3-8 м/с.
При цьому середні температури вдень перевищать + 30 градусів по всій країні, а жителів Закарпаття та Харківської області Чекають і всі +35. Відчути прохолоду українці зможуть тільки вночі, коли температура помітно опуститься.
У північних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +18 до +21 градуса, а вдень очікується від +31 до + 33.
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На заході України нічні температури коливатимуться від +18 до +22 градусів, а денні – від +31 до + 35.
У центрі вночі очікується від +19 до +22 градусів, а вдень – від +31 до + 34.
У східних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +18 до +21 градуса, а вдень – від +31 до + 35.
На півдні вночі очікується від +19 до +22 градусів, а вдень – від +31 до + 34.
У Києві нічні температури коливатимуться від + 20 до +22 градусів, а Денні – від +31 до + 33.
Нагадаємо, у Криму на зміну сильним зливам прийшов град, який розігнав відпочиваючих.
Як повідомляла Politeka, рятувальники і синоптики попередили українців про сильну спеку.
Також Politeka писала, що Житомир постраждав від злив і ураганного вітру.