Від сонця ніде буде сховатися

Дощі і похмура погода остаточно покинуть Україну, залишивши всі області у владі спеки

Середа, 14 липня, стане особливо важким днем для українців, адже по всій країні не буде не тільки опадів, але і ні найменшої хмарності. Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру. На вітер також розраховувати не доводиться: його швидкість не перевищуватиме 3-8 м/с.

При цьому середні температури вдень перевищать + 30 градусів по всій країні, а жителів Закарпаття та Харківської області Чекають і всі +35. Відчути прохолоду українці зможуть тільки вночі, коли температура помітно опуститься.

У північних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +18 до +21 градуса, а вдень очікується від +31 до + 33.

На заході України нічні температури коливатимуться від +18 до +22 градусів, а денні – від +31 до + 35.

У центрі вночі очікується від +19 до +22 градусів, а вдень – від +31 до + 34.

У східних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +18 до +21 градуса, а вдень – від +31 до + 35.

На півдні вночі очікується від +19 до +22 градусів, а вдень – від +31 до + 34.

У Києві нічні температури коливатимуться від + 20 до +22 градусів, а Денні – від +31 до + 33.

Нагадаємо, у Криму на зміну сильним зливам прийшов град, який розігнав відпочиваючих.

Як повідомляла Politeka, рятувальники і синоптики попередили українців про сильну спеку.

Також Politeka писала, що Житомир постраждав від злив і ураганного вітру.