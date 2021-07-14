Дожди и пасмурная погода окончательно покинут Украину, оставив все области во власти жары
Среда, 14 июля, станет особенно тяжелым днем для украинцев, ведь по всей стране не будет не только осадков, но и ни малейшей облачности. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра. На ветер также рассчитывать не приходится: его скорость не будет превышать 3-8 м/с.
При этом средние температуры днем превысят +30 градусов по всей стране, а жителей Закарпатья и Харьковской области ждут и все +35. Почувствовать прохладу украинцы смогут только ночью, когда температура заметно опустится.
В северных областях ночью столбики термометров покажут от +18 до +21 градуса, а днем ожидается от +31 до +33.
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На западе Украины ночные температуры будут колебаться от +18 до +22 градусов, а дневные – от +31 до +35.
В центре ночью ожидается от +19 до +22 градусов, а днем – от +31 до +34.
В восточных областях ночью столбики термометров покажут от +18 до +21 градуса, а днем – от +31 до +35.
На юге ночью ожидается от +19 до +22 градусов, а днем – от +31 до +34.
В Киеве ночные температуры будут колебаться от +20 до +22 градусов, а дневные – от +31 до +33.
Напомним, в Крыму на смену сильным ливням пришел град, разогнавший отдыхающих.
Как сообщала Politeka, спасатели и синоптики предупредили украинцев о сильной жаре.
Также Politeka писала, что Житомир пострадал от ливней и ураганного ветра.