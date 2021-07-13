В момент непогоды на крымских пляжах отдыхали люди, которые пытались спастись от града
На некоторых курортах оккупированного Россией украинского Крыма, выпал крупный град размером с вишню. Непогода накрыла южную часть полуострова – Севастополь и Балаклаву.
Соответствующие видео сняли очевидцы, которые в момент начала града находились на пляжах. Видео появились в многочисленных Телеграм-каналах.
Как видно на обнародованных кадрах, люди пытались спастись от ударов, используя полотенца, зонтики и другие подручные предметы. Отдыхающие в спешке бросали свои места на пляже и искали, где спрятаться. Многие собрались под навесами, а взрослые пытались прикрыть детей.
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Сообщается, что позднее с гор спустился оползень, напугавший многих людей. Из-за непогоды пляж частично размыло.
Стоит отметить, что Крым недавно залило водой из-за ливня. Так, из-за обильных осадков резко поднялся уровень воды в реках Бельбек, Коккозка и Бага, которые, в результате непогоды, вышли из берегов.
Оказались частично затоплены дома и дороги, также зафиксирован сход селевых потоков.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.