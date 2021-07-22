У Києві в черговий раз прорвало трубу
Про це повідомив у Facebook dtp.kiev.ua.
21 липня, жителі столичних Березняків "милувалися" 10-метровим "фонтаном" на вулиці Миколайчука через пошкодження тепломережі.
Інцидент стався під час гідравлічних випробувань.
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Пошкоджений трубопровід був побудований в 1961 році.
Випробування тепломереж проводяться в міжопалювальний сезон для того, щоб виявити слабкі місця і провести ремонт.
Нагадаємо, у Києві озеро засипають будівельним сміттям.
Про це повідомили на сторінці Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) у Facebook.
"Озеро Лукрець, розташоване недалеко від легендарної Лисої гори, вже наполовину засипали будівельним сміттям і піском. Поруч забудовники встромляють багатоповерхівки. Є велика ймовірність, що озеро також засиплють і побудують на ньому ТРЦ. Як хочуть на Вирлиці", – наголошується в повідомленні.
За даними доктора наук в.Вишневського, За останній час у Києві знищили під забудову близько 30 озер.
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