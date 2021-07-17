Ударило по всем фронтам

На украинскую столицу обрушилась непогода, которая превратила жаркий день в еще более тяжелые погодные условия

Как пишет Politeka.net со ссылкой на «Киев оперативный», погода в Киеве резко испортилась 17 июля около четырех часов вечера. В этот момент температура в столице колебалась в районе 33-35 градусов. Внезапно отдельные районы Киева накрыл ураганный ветер, а в некоторых районах начался сильный ливень.

Отмечается, что ветер был настолько сильным, что к земле прижимало даже большие деревья. Кроме этого, пострадали некоторые летние террасы. Ливень же затопил отдельные улицы и подземные переходы.

Кроме этого, сильно пострадали пляжи, которые находятся у берегов Днепра. Ветер сметал на своем пути зонтики и шезлонги.

Известно, что Троещина пострадала от пылевой бури, которая перемещалась из самой Сахары.

"Срывает все", - прокомментировал бурю украинец, заснявший ее на видео.

Стоит отметить, что уже в понедельник, согласно прогнозам синоптиков, в Украину ворвется непогода с сильным ветром, грозовыми дождями, градом и шквалами.

Напомним, что в Киеве озера засыпали строительным мусором, кадры: "уничтожили под застройку".

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