На украинскую столицу обрушилась непогода, которая превратила жаркий день в еще более тяжелые погодные условия
Как пишет Politeka.net со ссылкой на «Киев оперативный», погода в Киеве резко испортилась 17 июля около четырех часов вечера. В этот момент температура в столице колебалась в районе 33-35 градусов. Внезапно отдельные районы Киева накрыл ураганный ветер, а в некоторых районах начался сильный ливень.
Отмечается, что ветер был настолько сильным, что к земле прижимало даже большие деревья. Кроме этого, пострадали некоторые летние террасы. Ливень же затопил отдельные улицы и подземные переходы.
Кроме этого, сильно пострадали пляжи, которые находятся у берегов Днепра. Ветер сметал на своем пути зонтики и шезлонги.
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Авиакатастрофа под Николаевом: первые подробности и кадры трагедии
Жена Ступки Логунова закатила скандал на концерте: «Ты сначала подрасти до уровня моего подбородка»
На "Танцях з зірками" нашли замену легендарному Григорию Чапкису: "Похож на Кена из Барби"
В Украине ужесточат карантин, в СНБО сделали заявление: «Первые в зоне риска…»
Известно, что Троещина пострадала от пылевой бури, которая перемещалась из самой Сахары.
"Срывает все", - прокомментировал бурю украинец, заснявший ее на видео.
Стоит отметить, что уже в понедельник, согласно прогнозам синоптиков, в Украину ворвется непогода с сильным ветром, грозовыми дождями, градом и шквалами.
Напомним, что в Киеве озера засыпали строительным мусором, кадры: "уничтожили под застройку".
Ранее Politeka писала, что стихия ворвалась в Украину, крупный град засыпал регион: показательные кадры.
Также Politeka сообщала, что пылевая буря в Украине, здоровье украинцев в опасности: что известно на данный момент.