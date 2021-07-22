Вот это да!

В Киеве в очередной раз прорвало трубу

Об этом сообщил в Facebook dtp.kiev.ua.

21 июля, жители столичных Березняков "любовались" 10-метровым "фонтаном" на улице Миколайчука из-за повреждения теплосети.

Инцидент произошел во время гидравлических испытаний.

Поврежденный трубопровод был построен в 1961 году.

Испытания теплосетей проводятся в межотопительный сезон для того, чтобы обнаружить слабые места и провести ремонт.

Напомним, в Киеве озеро засыпают строительным мусором.

Об этом сообщили на странице Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) в Facebook.

"Озеро Лукрец, расположенное недалеко от легендарной Лысой горы, уже наполовину засыпали строительным мусором и песком. Рядом застройщики втыкают многоэтажки. Есть большая вероятность, что озеро также засыплют и построят на нем ТРЦ. Как хотят на Вырлице", – отмечается в сообщении.

По данным доктора наук В. Вишневского, за последнее время в Киеве уничтожили под застройку около 30 озер.

К слову, Киев ушел под воду, затоплено метро: кадры мощнейшей атаки стихии.

Как сообщала Politeka, Киев пострадал от мощной непогоды, пылевая буря и ливень наделали бед: кадры разрушений

Также Politeka писала, что непогода обрушила на киевлян весь гнев, вода затопила дома: кадры потопа.