В Киеве в очередной раз прорвало трубу
Об этом сообщил в Facebook dtp.kiev.ua.
21 июля, жители столичных Березняков "любовались" 10-метровым "фонтаном" на улице Миколайчука из-за повреждения теплосети.
Инцидент произошел во время гидравлических испытаний.
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Поврежденный трубопровод был построен в 1961 году.
Испытания теплосетей проводятся в межотопительный сезон для того, чтобы обнаружить слабые места и провести ремонт.
Напомним, в Киеве озеро засыпают строительным мусором.
Об этом сообщили на странице Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) в Facebook.
"Озеро Лукрец, расположенное недалеко от легендарной Лысой горы, уже наполовину засыпали строительным мусором и песком. Рядом застройщики втыкают многоэтажки. Есть большая вероятность, что озеро также засыплют и построят на нем ТРЦ. Как хотят на Вырлице", – отмечается в сообщении.
По данным доктора наук В. Вишневского, за последнее время в Киеве уничтожили под застройку около 30 озер.
К слову, Киев ушел под воду, затоплено метро: кадры мощнейшей атаки стихии.
Как сообщала Politeka, Киев пострадал от мощной непогоды, пылевая буря и ливень наделали бед: кадры разрушений
Также Politeka писала, что непогода обрушила на киевлян весь гнев, вода затопила дома: кадры потопа.