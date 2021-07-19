Столица оказалась не готова к такому количеству осадков

Грозовой фронт обрушился на Киев - ливневки не справляются

Киевская станция метро «Академгородок» из-за мощного ливня превратилась в бушующую горную реку.

На Ветряных горах провалился асфальт, из-за этого движение 72-го автобуса задерживается, сообщает Киевпастранс.

Тем временем Автозаводская "плывет", движение транспорта затруднено.

Также улица Борщаговская затоплена, вдоль скоростного трамвая легковушкам почти по капот воды.

Станцию "Берестейская" подтопил сильный ливень – ее закрыли на вход и выход.

Напомним, что 17 июля примерно в 16.00 стало известно о гибели двух человек из-за падения деревьев в результате непогоды.

Трагедии произошли в селах Гавриловка и Сухолучье (Вышгородский р-н), также есть один пострадавший, которого госпитализировали.

К слову, стихия обрушилась на Украину, засыпав крупным градом

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