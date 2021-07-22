Не дай Бог потрапити в таку пастку

У Кирилівці жінка провалилася в яму з медузами

Деякі недобросовісні туристи закопують медуз прямо на пляжах.

У Кирилівці в одну з таких ям провалився чоловік.

"Будь ласка, не влаштовуйте "братські могили" і не присипайте зверху пісочком. Вчора доросла людина провалився по пояс, а завтра, не дай Боже, дитина! Повірте, смішного мало", - розповіла відпочиваюча.

Самостійно з ями вона не змогла вибратися, тому їй допомогли четверо чоловіків.