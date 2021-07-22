У Кирилівці жінка провалилася в яму з медузами

Деякі недобросовісні туристи закопують медуз прямо на пляжах.

У Кирилівці в одну з таких ям провалився чоловік.

"Будь ласка, не влаштовуйте "братські могили" і не присипайте зверху пісочком. Вчора доросла людина провалився по пояс, а завтра, не дай Боже, дитина! Повірте, смішного мало", - розповіла відпочиваюча.

Самостійно з ями вона не змогла вибратися, тому їй допомогли четверо чоловіків.

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Відзначається, що деякі туристи намагаються ігнорувати навалу. Хтось продовжує купатися і засмагати на пляжах. Але все ж багато кого навала медуз дуже бентежить, і заважає насолоджуватися відпочинком.

Нагадаємо, при опіку медуз потрібно негайно вийти з води. Місце опіку можна обробити 5%-м розчином оцту. При сильному болі прикласти лід і прийняти знеболююче.

Якщо з'явиться алергічна реакція потрібно прийняти антигістамінний засіб. А ось терти і чесати уражене місце забороняється, так можна тільки нашкодити.

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