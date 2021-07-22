В Кирилловке женщина провалилась в яму с медузами
Некоторые недобросовестные туристы закапывают медуз прямо на пляжах.
В Кирилловке в одну из таких ям провалился человек.
"Пожалуйста, не устраивайте "братские могилы" и не присыпайте сверху песочком. Вчера взрослый человек провалился по пояс, а завтра, не дай Боже, ребенок! Поверьте, смешного мало", – рассказала отдыхающая.
Самостоятельно из ямы она не смогла выбраться, поэтому ей помогли четверо мужчин.
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