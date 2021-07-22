В Кирилловке женщина провалилась в яму с медузами

Некоторые недобросовестные туристы закапывают медуз прямо на пляжах.

В Кирилловке в одну из таких ям провалился человек.

"Пожалуйста, не устраивайте "братские могилы" и не присыпайте сверху песочком. Вчера взрослый человек провалился по пояс, а завтра, не дай Боже, ребенок! Поверьте, смешного мало", – рассказала отдыхающая.

Самостоятельно из ямы она не смогла выбраться, поэтому ей помогли четверо мужчин.

Популярные статьи сейчас

73-летняя Ротару ошеломила видом рядом с единственным сыном: «Тот случай, когда мама выглядит моложе»

Остановилось сердце легендарной харьковской музыкантки: детали трагедии

Анна Богдан из "Холостяка" рассказала о переломном моменте в жизни: "И колечко на пальце..."

Оборвалась жизнь знаменитой актрисы, фильмы с ней полюбились многим: "Непоправимая потеря"

Украинцы получат доплаты к пенсиям, кого коснется новое решение Кабмина: «Более 30 тысяч человек…»
Показать еще

Отмечается, что некоторые туристы стараются игнорировать нашествие. Кто-то продолжает купаться и загорать на пляжах. Но все же много кого нашествие медуз очень смущает, и мешает наслаждаться отдыхом.

Напомним, при ожоге медуз нужно немедленноо выйти из воды. Место ожога можно обработать 5%-м раствором уксуса. При сильной боли приложить лед и принять обезболивающее.

Если появится аллергическая реакция нужно принять антигистаминное средство. А вот тереть и чесать пораженное место запрежается, так можно только навредить.

К слову, нашествие медуз в Азовском море выходит за рамки, пострадал ребенок: "На теле появилась..."

Как сообщала Politeka, смерчи из миллионов комаров пронеслись городом: кадры зловещей аномалии.

Также Politeka писала, что "мамочки, что творится": море на украинском курорте превратилось в кисель из медуз, кадры.