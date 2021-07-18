Огромное количество медуз в Азовском море продолжает расстраивать украинцев

В этом году курорты на Азовском море не радуют украинцев. Люди жалуются на большое количество комаров, божьих коровок, а также медуз.

В частности, один из неприятных случаев произошел с девочкой на пляже в Кирилловке. После купания на теле появилась аллергическая реакция - красные пятна, пишет РИА Мелитополь.

Родные считают, что виноваты медузы, хотя видно их не было.

Ребенку сразу стали оказывать помощь, но убрать аллергическую реакцию удалось не сразу.

Отдыхающие жалуются, что на некоторых пляжах вода напоминает желеообразную массу, возможно, такая вода и вызывает аллергическую реакцию.

Подчеркнем, врачи советуют в случае контакта с животным принять антигистаминный препарат.

Стоит отметить, что мэр другого курорта на Азовском море - Бердянска, Валерий Баранов, призвал людей не выбрасывать медуз на берег. По его словам, вылавливание этих существ вредит морским обитателям.

Как отметил городской голова, море наполнилось медузами не впервые, такое было много лет назад, к тому же сейчас в мире глобальное потепление и поднялся уровень моря. Из-за климатических перемен увеличилось и количество комаров с божьими коровками.

Напомним, смерчи из миллионов комаров пронеслись городом

Как сообщала Politeka, море на украинском курорте превратилось в кисель из медуз, кадры

Также Politeka писала, что Днепр заполонили экзотические обитатели