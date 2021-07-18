Поселок в России оккупировали миллионы комаров

Как передает Politeka.net, кадры нашествия опубликовали местные жители в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



На опубликованных кадрах, видно, как рой насекомых собирается в столб, а потом распадается.

Специалисты говорят, что подобное явление в этой местности ежегодное. Так комары-самцы кружатся вокруг одной или нескольких самок, чтобы спариться.

Насекомых было такое количество, за ними даже не видно солнца.



Стоит отметить, что в поселок Кирилловка пришла новая напасть.

Этим летом украинцы столкнулись на отдыхе с множеством сюрпризов, которые преподнесла им природа.

После медуз и морских блох отдыхающих в курортной Кирилловке терроризирует огромное количество назойливых комаров. Насекомых настолько много, что они даже собираются в рои.

Как сообщают в Телеграм-каналах, напуганные туристы фиксируют рой насекомых на видео и жалуются на многочисленные укусы.

Напомним, "Жалят и оставляют ожоги": отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.

Как сообщала Politeka, Змеи заполонили украинский курорт, кадры с побережья

Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.