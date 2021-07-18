Поселок в России оккупировали миллионы комаров
Как передает Politeka.net, кадры нашествия опубликовали местные жители в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На опубликованных кадрах, видно, как рой насекомых собирается в столб, а потом распадается.
Специалисты говорят, что подобное явление в этой местности ежегодное. Так комары-самцы кружатся вокруг одной или нескольких самок, чтобы спариться.
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Пенсии украинцам поднимут еще два раза, в ПФУ назвали суммы: «Вырастет до…»
Единственного сына Софии Ротару потрясла невосполнимая потеря: "Светлая память..."
Погода в Украине резко изменится, синоптики назвали переломную дату: «Похолодает аж до +21 градуса»
Тело звезды популярного телешоу нашли под окнами дома, ему было всего 28 лет: трагические детали
Насекомых было такое количество, за ними даже не видно солнца.
Стоит отметить, что в поселок Кирилловка пришла новая напасть.
Этим летом украинцы столкнулись на отдыхе с множеством сюрпризов, которые преподнесла им природа.
После медуз и морских блох отдыхающих в курортной Кирилловке терроризирует огромное количество назойливых комаров. Насекомых настолько много, что они даже собираются в рои.
Как сообщают в Телеграм-каналах, напуганные туристы фиксируют рой насекомых на видео и жалуются на многочисленные укусы.
Напомним, "Жалят и оставляют ожоги": отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.
Как сообщала Politeka, Змеи заполонили украинский курорт, кадры с побережья
Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.