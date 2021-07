Стало відомо про смерть британського гітариста Джона Хатчінсона

Джазовий музикант вже частково відійшов від справ, встигнувши попрацювати зі знаменитим улюбленцем публіки рок-співаком Девідом Боуї, померлим у 2016 році. Гітарист був одним з учасників трьох важливих груп кумира мільйонів, а також виступав співавтором хіта, який не втрачає популярності, "Space Oddity".

Про смерть Джона Хатчінсона повідомили в офіційній групі Девіда Боуї. Зазначається, що останні роки життя музикант страждав від хвороби, але точну причину смерті так і не назвали. Вік гітариста також не уточнюється.

Варто зазначити, що гітарист познайомився з Девідом Боуї у 1966 році на прослуховуванні для групи David Bowie and the Buzz.

Ours thoughts are with the family and friends of John Hutchinson who passed in hospital yesterday after a long illness. John was described as “a semi-retired and little-known jazz guitarist and a veteran of three important David Bowie bands for seven years between 1966 and 1973.“ pic.twitter.com/hTwgPSidcv