Стало відомо про смерть британського гітариста Джона Хатчінсона
Джазовий музикант вже частково відійшов від справ, встигнувши попрацювати зі знаменитим улюбленцем публіки рок-співаком Девідом Боуї, померлим у 2016 році. Гітарист був одним з учасників трьох важливих груп кумира мільйонів, а також виступав співавтором хіта, який не втрачає популярності, "Space Oddity".
Про смерть Джона Хатчінсона повідомили в офіційній групі Девіда Боуї. Зазначається, що останні роки життя музикант страждав від хвороби, але точну причину смерті так і не назвали. Вік гітариста також не уточнюється.
Варто зазначити, що гітарист познайомився з Девідом Боуї у 1966 році на прослуховуванні для групи David Bowie and the Buzz.
Ours thoughts are with the family and friends of John Hutchinson who passed in hospital yesterday after a long illness. John was described as “a semi-retired and little-known jazz guitarist and a veteran of three important David Bowie bands for seven years between 1966 and 1973.“ pic.twitter.com/hTwgPSidcvПопулярні новини зараз— David Bowie Official (@DavidBowieReal) July 25, 2021Показати ще
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Через два роки Хатчінсон виступав з рок-виконавцем і його дружиною в групі Feathers. Після розставання Боуї з дружиною, він з гітаристом написав першу версію пісні Space Oddity. Через деякий час Девід перезаписав трек і включив його у своїй другий альбом 1969 року вже без Хатчінсона, але демо потрапило в перевидання платівки у 2009 році.
Також гітарист знявся з Боуї в музичному фільмі "Love You till Tuesday", і перебував у складі групи The Spiders from Mars на гастролях артиста.
Відомо, що Девід Боуї помер у віці 69 років після випуску 25-го студійного альбому Blackstar.
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