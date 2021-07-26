Стало відомо про смерть британського гітариста Джона Хатчінсона

Джазовий музикант вже частково відійшов від справ, встигнувши попрацювати зі знаменитим улюбленцем публіки рок-співаком Девідом Боуї, померлим у 2016 році. Гітарист був одним з учасників трьох важливих груп кумира мільйонів, а також виступав співавтором хіта, який не втрачає популярності, "Space Oddity".

Про смерть Джона Хатчінсона повідомили в офіційній групі Девіда Боуї. Зазначається, що останні роки життя музикант страждав від хвороби, але точну причину смерті так і не назвали. Вік гітариста також не уточнюється.

Варто зазначити, що гітарист познайомився з Девідом Боуї у 1966 році на прослуховуванні для групи David Bowie and the Buzz.

Через два роки Хатчінсон виступав з рок-виконавцем і його дружиною в групі Feathers. Після розставання Боуї з дружиною, він з гітаристом написав першу версію пісні Space Oddity. Через деякий час Девід перезаписав трек і включив його у своїй другий альбом 1969 року вже без Хатчінсона, але демо потрапило в перевидання платівки у 2009 році.

Також гітарист знявся з Боуї в музичному фільмі "Love You till Tuesday", і перебував у складі групи The Spiders from Mars на гастролях артиста.

Відомо, що Девід Боуї помер у віці 69 років після випуску 25-го студійного альбому Blackstar.

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