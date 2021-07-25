Умерла белларусская актриса Зинаида Пасютина

Зинаида Пасютина известная актриса. Она ушла из жизни в возрасте 73 лет. Ей насчитывают около 42 ролей. Славится женщина ролями в сериале ""Мухтар" и театральными выступлениями. В театре женщина проработала около 40 лет. Об этом сообщают в некрологе на странице Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Актриса дебютировала в начале 1880-ых годов в притче "Сад". Также участвовала в проектах: "Плаче перепёлки", "Зал ожидания", "Алхимики", "Обратная сторона Луны", "Отдел "С.С.С.Р.".

"В 1992 году Зинаида Михайловна создала театр-студию «7 ПАВЕРХ», участники которой – студенты и выпускники кафедры театрального творчества Белорусского государственного университета культуры и искусств... Творческая деятельность театра-студии «7 ПАВЕРХ» под руководством Пасютиной З.М. трижды удостоена Поощрительной премии фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи.", сообщает источник.

Также, источник подмечает, что ученики Зинаиды Михайловны работают в театрах Беларуси и за рубежом, руководят театральными коллективами, снимаются в кино.

Причины смерти не называются.

Напомним, "Женщина неподражаемой красоты": ушла из жизни легендарная актриса и балерина, трагические подробности

Также, известный актер ушел из жизни после смерти жены: появились трагические подробности

Ранее сообщалось, не стало известного советского актера и режиссера, коллеги сообщили о трагедии: "Причиной смерти..."



