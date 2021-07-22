Умерла известная актриса, которая прославилась ролями распутных и роковых женщин

Стало известно о смерти Франсуазы Арнуль, которая умерла в парижском госпитале после продолжительной болезни. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на France24.

О смерти звезды стало известно 20 июля, ей было 90 лет.

В 1950-е годы Франсуаза считалась самой горчей женщиной во французском кинематографе. Звезда прославилась ролями роковых и распутных женщин, но позже ее сместила Брижит Бардо.

Примечательно, что популярность к Арнуль пришла после появления ее в мюзикле 1955 года с Жаном Габеном "Французский канкан".

Будущая звезда родилась 3 июня 1931 года на территории нынешнего Алжира в семье генерал-артиллериста и актрисы. В 1945-м семья переехала в Париж.

Свою первую роль Француаза получила в 17 лет, она сыграла танцовщицу в драме "Крах". Поскольку девушка была несовершеннолетней, в откровенных сценах ее заменила дублерша.

В 2016 году актриса закончила карьеру. Свою последнюю роль она исполнила в драме "Тупица" с Картин Денев.

Всего за свою жизнь Арнуль снялась примерно в 100 фильмах и сериалах, среди них: "Запретный плод", "Спальня старшеклассниц", "Когда б Париж поведал нам", "Дьявол и десять заповедей".

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