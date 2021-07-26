Стало известно о смерти британского гитариста Джона Хатчинсона
Джазовый музыкант уже частично отошел от дел, успев поработать со знаменитым любимцем публики рок-певцом Дэвидом Боуи, умершим в 2016 году. Гитарист был одним из участников трех важных групп кумира миллионов, а также выступал соавтором хита, который не теряет популярности, "Space Oddity".
О смерти Джона Хатчинсона сообщили в официальной группе Дэвида Боуи. Отмечается, что последние годы жизни музыкант страдал от болезни, но точную причину смерти так и не назвали. Возраст гитариста также не уточняется.
Стоит отметить, что гитарист познакомился с Дэвидом Боуи в 1966 году на прослушивании для группы David Bowie and the Buzz.
Ours thoughts are with the family and friends of John Hutchinson who passed in hospital yesterday after a long illness. John was described as “a semi-retired and little-known jazz guitarist and a veteran of three important David Bowie bands for seven years between 1966 and 1973.“ pic.twitter.com/hTwgPSidcvПопулярные статьи сейчас— David Bowie Official (@DavidBowieReal) July 25, 2021Показать еще
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Спустя два года Хатчинсон выступал с рок-исполнителем и его женой в группе Feathers. После расставания Боуи с супругой, он с гитаристом написал первую версию песни Space Oddity. Спустя некоторое время Дэвид перезаписал трек и включил его в свой второй альбом 1969 года уже без Хатчинсона, но демо попало в переиздание пластинки в 2009 году.
Также гитарист снялся с Боуи в музыкальном фильме "Love You till Tuesday", и находился в составе группы The Spiders from Mars на гастролях артиста.
Известно, что Дэвид Боуи умер в возрасте 69 лет после выпуска 25-го студийного альбома Blackstar.
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