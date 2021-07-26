Стало известно о смерти британского гитариста Джона Хатчинсона

Джазовый музыкант уже частично отошел от дел, успев поработать со знаменитым любимцем публики рок-певцом Дэвидом Боуи, умершим в 2016 году. Гитарист был одним из участников трех важных групп кумира миллионов, а также выступал соавтором хита, который не теряет популярности, "Space Oddity".

О смерти Джона Хатчинсона сообщили в официальной группе Дэвида Боуи. Отмечается, что последние годы жизни музыкант страдал от болезни, но точную причину смерти так и не назвали. Возраст гитариста также не уточняется.

Стоит отметить, что гитарист познакомился с Дэвидом Боуи в 1966 году на прослушивании для группы David Bowie and the Buzz.

Спустя два года Хатчинсон выступал с рок-исполнителем и его женой в группе Feathers. После расставания Боуи с супругой, он с гитаристом написал первую версию песни Space Oddity. Спустя некоторое время Дэвид перезаписал трек и включил его в свой второй альбом 1969 года уже без Хатчинсона, но демо попало в переиздание пластинки в 2009 году.

Также гитарист снялся с Боуи в музыкальном фильме "Love You till Tuesday", и находился в составе группы The Spiders from Mars на гастролях артиста.

Известно, что Дэвид Боуи умер в возрасте 69 лет после выпуска 25-го студийного альбома Blackstar.

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