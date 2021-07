Стало известно о смерти британского гитариста Джона Хатчинсона

Джазовый музыкант уже частично отошел от дел, успев поработать со знаменитым любимцем публики рок-певцом Дэвидом Боуи, умершим в 2016 году. Гитарист был одним из участников трех важных групп кумира миллионов, а также выступал соавтором хита, который не теряет популярности, "Space Oddity".

О смерти Джона Хатчинсона сообщили в официальной группе Дэвида Боуи. Отмечается, что последние годы жизни музыкант страдал от болезни, но точную причину смерти так и не назвали. Возраст гитариста также не уточняется.

Стоит отметить, что гитарист познакомился с Дэвидом Боуи в 1966 году на прослушивании для группы David Bowie and the Buzz.

Ours thoughts are with the family and friends of John Hutchinson who passed in hospital yesterday after a long illness. John was described as “a semi-retired and little-known jazz guitarist and a veteran of three important David Bowie bands for seven years between 1966 and 1973.“ pic.twitter.com/hTwgPSidcv