Погода в Україні доб'є грозовими дощами і сильною спекою, яка абсолютно не думає відступати

Як повідомляє Politeka.net, у четвер практично у всіх регіонах країни очікуються грозові дощі зі зливами. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 29 липня опадів не буде тільки на півдні країни. Там температура підніметься до аномальних 35 градусів.

Найкомфортніше буде в західних областях, де температура повітря коливатиметься в районі 26-29 градусів. Традиційно спекотніше буде в Закарпатській області, де температура підніметься до 28-30 градусів.

У центральних областях очікується в середньому 29-31 градусів. Дощі йтимуть переважно вдень, а вночі опадів не очікується. На Сході буде на пару градусів спекотніше - в районі 30-32 градусів. Там теж очікуються дощі.

Варто відзначити, що на кінець липня – початок серпня синоптики прогнозували несприятливі погодні умови з бурями, шквальним вітром і грозовими дощами. Зазначається, що в останній місяць літа стихія ще влаштує випробування українцям.

Нагадаємо, що дощі заллють Україну, спека додасть випробувань: в яких областях зміниться погода.

Як повідомляла Politeka, синоптик повідала, як зміниться погода в останній місяць літа: "починаючи з 3-го числа...".

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