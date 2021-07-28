Циклони принесуть в Україну сильні дощі і навіть грози, проте зниження температур на тлі опадів чекати не варто
Так, синоптик Наталка Діденко попередила, що 28 липня Україна опиниться під впливом північних циклонів Elior і Dirk. Через них найближчої ночі і вранці на Заході і півночі країни погода зміниться: там пройдуть дощі з грозами. Вдень дощі очікуються в основному в північних районах Сумської та Чернігівської областей, а з другої половини дня і ввечері дощі поширяться на всі західні і центральні області за винятком Дніпропетровської.
Втім, опади цього разу не принесуть з собою прохолоди.
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Так, вночі в північних областях температури коливатимуться від +17 до +19 градусів, а вдень – від +27 до +29.
На заході вночі очікується від +15 до +20 градусів, а вдень – від +28 до + 33.
У центральних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +17 до +20 градусів, а вдень – від +29 до + 32.
На сході вночі очікується від +14 до +21 градуса, а вдень – від +30 до + 34.
На півдні нічні температури коливатимуться від +18 до +24 градусів, а денні – від +29 до + 34 градусів.
Нагадаємо, українців попередили про різке похолодання в серпні.
Як повідомляла Politeka, синоптики розповіли про аномальну погоду в Україні.
Також Politeka писала, що українців попередили про небезпеку у зв'язку з грозами, що насуваються, і градом.