Циклони принесуть в Україну сильні дощі і навіть грози, проте зниження температур на тлі опадів чекати не варто

Так, синоптик Наталка Діденко попередила, що 28 липня Україна опиниться під впливом північних циклонів Elior і Dirk. Через них найближчої ночі і вранці на Заході і півночі країни погода зміниться: там пройдуть дощі з грозами. Вдень дощі очікуються в основному в північних районах Сумської та Чернігівської областей, а з другої половини дня і ввечері дощі поширяться на всі західні і центральні області за винятком Дніпропетровської.

Втім, опади цього разу не принесуть з собою прохолоди.

Так, вночі в північних областях температури коливатимуться від +17 до +19 градусів, а вдень – від +27 до +29.

На заході вночі очікується від +15 до +20 градусів, а вдень – від +28 до + 33.

У центральних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +17 до +20 градусів, а вдень – від +29 до + 32.

На сході вночі очікується від +14 до +21 градуса, а вдень – від +30 до + 34.

На півдні нічні температури коливатимуться від +18 до +24 градусів, а денні – від +29 до + 34 градусів.

Нагадаємо, українців попередили про різке похолодання в серпні.

Як повідомляла Politeka, синоптики розповіли про аномальну погоду в Україні.

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