Где будет жарче всего

Погода в Украине добьет грозовыми дождями и сильной жарой, которая совершенно не думает отступать

Как сообщает Politeka.net, в четверг практически во всех регионах страны ожидаются грозовые дожди с ливнями. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 29 июля осадков не будет только на Юге страны. Там температура поднимется до аномальных 35 градусов.

Комфортнее всего будет в западных областях, где температура воздуха будет колебаться в районе 26-29 градусов. Традиционно жарче будет в Закарпатской области, где температура поднимется до 28-30 градусов.

В центральных областях ожидается в среднем 29-31 градусов. Дожди будут идти преимущественно днем, а ночью осадков не ожидается. На Востоке будет на пару градусов жарче – в районе 30-32 градусов. Там тоже ожидаются дожди.

Стоит отметить, что на конец июля – начало августа синоптики обещали бури, шквальный ветр и грозовые дожди. В последний месяц лета стихия еще устроит испытания украинцам.

Напомним, что дожди зальют Украину, жара добавит испытаний: в каких областях изменится погода.

Как сообщала Politeka, синоптик поведала, как изменится погода в последний месяц лета: "Начиная с 3-го числа...".

Также Politeka писала, что на Украину обрушилась стихия: ураганом сносит крыши, украинцы несут большие убытки.