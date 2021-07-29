Погода в Украине добьет грозовыми дождями и сильной жарой, которая совершенно не думает отступать
Как сообщает Politeka.net, в четверг практически во всех регионах страны ожидаются грозовые дожди с ливнями. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 29 июля осадков не будет только на Юге страны. Там температура поднимется до аномальных 35 градусов.
Комфортнее всего будет в западных областях, где температура воздуха будет колебаться в районе 26-29 градусов. Традиционно жарче будет в Закарпатской области, где температура поднимется до 28-30 градусов.
В центральных областях ожидается в среднем 29-31 градусов. Дожди будут идти преимущественно днем, а ночью осадков не ожидается. На Востоке будет на пару градусов жарче – в районе 30-32 градусов. Там тоже ожидаются дожди.
Грустная дочь Ани Лорак встревожила видом на родине отца: "Софийка, все хорошо..."
Кароль во время концерта отобрала телефон у поклонника: "Какая же Тина..."
Финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал о своей любви, светясь от счастья: "Мне не хватает слов..."
Победительница "Холостяка" после пышной "свадьбы" с Олегом Кензовым призналась в проблемах: "Постоянно плачу"
Покалеченная Кравец из "Квартал 95" честно рассказала, что с ней произошло: "Мы поехали в больницу, а там..."
Стоит отметить, что на конец июля – начало августа синоптики обещали бури, шквальный ветр и грозовые дожди. В последний месяц лета стихия еще устроит испытания украинцам.
Напомним, что дожди зальют Украину, жара добавит испытаний: в каких областях изменится погода.
Как сообщала Politeka, синоптик поведала, как изменится погода в последний месяц лета: "Начиная с 3-го числа...".
Также Politeka писала, что на Украину обрушилась стихия: ураганом сносит крыши, украинцы несут большие убытки.