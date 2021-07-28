Скоріше б це закінчилося

В Україні продовжує лютувати негода

Як передає Politeka.net, кадри наслідків стихії публікують люди в мережі.

Так, від негоди найбільше постраждали західні регіони країни.

"Я такого ще не бачила", - написала мешканка міста Ланівці, що на Тернопільщині, опублікувавши фото граду незвичайної форми.





А ось на Львівщині випав град розміром з вишню. В області зараз знеструмлено 18 населених пунктів.

Жителі Волині підраховують збитки. В селищі Ратне та навколишніх територіальних громадах вирувала негода.

Ураган виривав з коренем дерева, зірвав дахи з будинків. Градом також побило авто людей.

Як повідомляють у ДСНС, станом на ранок 28 липня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 65 населених пунктів у 5 областях (Львівська - 18, Київська - 16, Житомирська - 15, Донецька - 10 та Чернігівська - 6).

Нагадаємо, що погода влаштує температурні "гойдалки", різке похолодання переросте в спеку до +40 градусів.

Також Politeka розповідала, що Одеському регіону загрожує стихія: оголошено надзвичайний рівень небезпеки.

А ще Politeka писала, що в Україну повернеться сильна спека, дощі не зможуть врятувати ситуацію: якою буде погода з початку тижня.