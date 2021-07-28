В Україні продовжує лютувати негода
Як передає Politeka.net, кадри наслідків стихії публікують люди в мережі.
Так, від негоди найбільше постраждали західні регіони країни.
"Я такого ще не бачила", - написала мешканка міста Ланівці, що на Тернопільщині, опублікувавши фото граду незвичайної форми.
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А ось на Львівщині випав град розміром з вишню. В області зараз знеструмлено 18 населених пунктів.
Жителі Волині підраховують збитки. В селищі Ратне та навколишніх територіальних громадах вирувала негода.
Ураган виривав з коренем дерева, зірвав дахи з будинків. Градом також побило авто людей.
Як повідомляють у ДСНС, станом на ранок 28 липня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 65 населених пунктів у 5 областях (Львівська - 18, Київська - 16, Житомирська - 15, Донецька - 10 та Чернігівська - 6).
Нагадаємо, що погода влаштує температурні "гойдалки", різке похолодання переросте в спеку до +40 градусів.
Також Politeka розповідала, що Одеському регіону загрожує стихія: оголошено надзвичайний рівень небезпеки.
А ще Politeka писала, що в Україну повернеться сильна спека, дощі не зможуть врятувати ситуацію: якою буде погода з початку тижня.