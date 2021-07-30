У Полтавській області зіткнулися поїзд і вантажівка, через це затримуються рейси

30 липня вночі, а саме о 2: 51 сталася ДТП між поїздом і вантажним трейлером. Про це повідомляє Politeka.net. з посиланням на Укрзалізницю.

НП сталася на регульованому переїзді біля станції Решетилівка, Полтавська область. На місці працюють залізничники, щоб якомога швидше відновити роботу.

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Як повідомляють, в результаті аварії постраждала жінка - чергова по залізничному переїзду. Жертв немає.

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Рух поїздів оновили парною колією. У зв'язку з ДТП, поїзди все одно прибудуть із затримкою.

Нагадаємо, нещодавно пасажирський потяг "Інтерсіті" поблизу міста Миколаїв загорівся на ходу. Працівники ДСНС встановили, що осередок загоряння знаходився у відсіку тягового тепловоза. Причини загоряння встановлюються. В результаті ДТП ніхто не постраждав.

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