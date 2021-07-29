В ДТП погибли мужчина, женщина и их 12-летний ребенок

На Черкасщине в результате столкновение легковушки и грузовика погибли двое взрослых и ребенок. Они были членами одной семьи.

Как информирует отдел коммуникации полиции в области, смертельная авария произошла неподалеку Малой Севастьяновки Уманского района, примерно в 09:00 четверга.

"Муж, жена и их 12-летний ребенок погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге "Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка" в Черкасской области", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

Установлено, что на автодороге Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка 40-летний водитель легковушки выехал за встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем Renault. От удара белый Volkswagen смяло, а его обломки разлетелись на дороге. Грузовик же съехал с проезжей части и перевернулся.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

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