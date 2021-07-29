Вблизи Николаеве загорелся поезд, в котором находились пассажиры Как передает Как передает Politeka.net , об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС области.

Инцидент произошел вечеров, 28 июля. К спасателям поступило сообщение, что загорелся поезд Интер-Сити сообщением "Киев-Херсон".

На месте сотрудники ГСЧС установили, что очаг возгорания находился в отсеке тягового тепловоза. Площадь пожара составляла 6 метров квадратных.

"9 пассажирских вагонов, в которых находился 71 человек, из них 60 пассажиров, отцеплены от тепловоза. В 21:45 пожар локализован, в 21:55 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины возгорания.