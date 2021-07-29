Вблизи Николаеве загорелся поезд, в котором находились пассажирыКак передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС области.
Инцидент произошел вечеров, 28 июля. К спасателям поступило сообщение, что загорелся поезд Интер-Сити сообщением "Киев-Херсон".
На месте сотрудники ГСЧС установили, что очаг возгорания находился в отсеке тягового тепловоза. Площадь пожара составляла 6 метров квадратных.
"9 пассажирских вагонов, в которых находился 71 человек, из них 60 пассажиров, отцеплены от тепловоза. В 21:45 пожар локализован, в 21:55 - ликвидирован", - говорится в сообщении.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины возгорания.
Стоит отметить, что в течение прошлого года произошло 50 аварий на железнодорожных переездах и девять - на путях вне переездов.
Обычно ДТП на перекрестках путей с автодорогами происходят по вине водителей автотранспорта, нарушающих правила дорожного движения, которые своими действиями ставят под угрозу собственную жизнь.
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Как Politeka писала, под Днепром горят пассажирские вагоны.
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