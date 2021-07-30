В Полтавской области столкнулись поезд и грузовик, из-за этого задерживаются рейсы

30 июля ночью, а именно в 2:51 произошло ДТП между поездом и грузовым трейлером. Об этом сообщает Politeka.net. со ссылкой на Укрзалізницю.

Происшетсвие случилось на регулированном переезде около станции Решетиловка, Полтавская область. На месте работают железнодорожники, чтобы как можно скорее восстановить работу.

Как сообщают, в результате аварии пострадала женщина - дежурная по железнодорожному переезду. Жертв нет.

Движение поездов обновили по парному пути. Всвязи с ДТП, поезда всё равно прибудут с задержкой.

Напомним, недавно пассажирский поезд "Интерсити" вблизи города Николаев загорелся на ходу. Работники ГСЧС установили, что очаг возгорания находился в отсеке тягового тепловоза. Причины возгорания устанавливаются. В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, в Одессе маршрутка с людьми протаранила трамвай, кадры аварии: водителю стало плохо за рулем

Также, грузовик перевернулся на трассе Киев-Одесса, топливо разлито по дороге: срочно вызвали спасателей

Politeka передавала, в ДТП с грузовиком не стало целой семьи, обломки авто разлетелись на дороге: фото и что известно





