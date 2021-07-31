Помер відомий американський актор серіалів

Як передає Politeka.net, 31 липня стало відомо про смерть популярного американського актора Сагіно Гранта. Він помер у віці 85-ти років. Як повідомляють ЗМІ, актор помер уві сні.

Актор відомий за ролями в серіалах і фільмах "Во всі тяжкі", "Хроніки молодого Індіана Джонса" "Йди на захід", "найшвидший індіанець у світі". Також Сагіно вдалося зіграти у фільмі "Самотній Рейнджер" разом з Джоні Депом.

Народився в 1936 році в американському штаті Оклахома, член племені вперше був помічений в рекламних роликах в 1980-х роках, пізніше він з'явився на телебаченні і в кіновиробництві.

Також, варто відзначити, що Сагіно Грант був потомственим знахарем індійського племені "Сак і Фокс". Він любив ділитися своєю культурою корінних американців через ролі у фільмах, таких як "Апачі", де він зіграв знахаря, або ж в якості доповідача.

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