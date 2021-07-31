Умер известный американский актер сериалов

Как передает Politeka.net, 31 июля стало известно о смерти популярного американского актера Сагино Гранта. Он умер в возрасте 85-ти лет. Как сообщают СМИ, актер умер во сне.

Актер известен по ролям в сериалах и фильмах "Во все тяжкие", "Хроники молодого Индиана Джонса" "Иди на запад", "Самый быстрый индеец в мире". Также Сагино удалось сыграть в фильме "Одинокий Рейнджер" вместе с Джони Депом.

Родившийся в 1936 году в американском штате Оклахома, член племени впервые был замечен в рекламных роликах в 1980-х годах, позже он появился на телевидении и в кинопроизводстве.

Также, стоит отметить, что Сагино Грант являлся потомственным знахарем индийского племени "Сак и Фокс". Он любил делиться своей культурой коренных американцев через роли в фильмах, таких как "Апачи", где он сыграл знахаря, или же в качестве докладчика.

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