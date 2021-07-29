Актер умер во вторник 27 июля, в Рио-де-Жанейро
Актер и самый известный в Бразилии артист озвучания и дубляжа Орландо Драммон умер во вторник на 102-м году жизни в Рио-де-Жанейро.
Детали сообщает издание ISTOE.
Драммона госпитализировали еще в мае, врачи диагностировали у него мочеполовую инфекцию. В течение нескольких месяцев актер находился в больнице, однако медики не смогли спасти его жизнь. Причиной смерти Драммона стала полиорганная недостаточность.
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Орландо Драммон Кардоза родился в 1919 году в Сан-Паулу. Он начал свою актерскую карьеру в 1950-х годах. В 1967 году Драммон работал в озвучке "Спиди Гонщика", а в 1987 — в озвучке "Супер-друзей". Он также озвучивал папу смурфа, Альфа и других известных героев мультфильмов.
Кроме того, более 35 лет актер был голосом пса Скуби-Ду в мультсериале, который полюбился детям и взрослым, этого персонажа знал каждый. Таким образом Драммон поставил рекорд в озвучке и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
В сети многие скорбят и оставляют в постах слова сочувствия родным и близким актера: "Покойся с миром", "Гениально сыграл Скуби-Ду", "Его будет не хватать, мы все скорбим".
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