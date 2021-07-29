Об актрисе говорят только хорошее

Известная польская актриса Барбара Поломска, которую называли местной Брижит Бардо, умерла 28 июля

Актриса была настоящей звездой своего времени и оставила большой след в истории кино. О смерти Барбары Поломской сообщил театр в Лодзи, в котором та работала более 60 лет.

"Минуту назад я получил известие, что Бася Поломская - выдающаяся фигура польского кино и театра, скончалась. В это невозможно поверить. Она была одним из столпов и символов Всеобщего театра в Лодзи, с которым была связана 64 года", - сообщили в театре.

Известно, что артистка умерла на 88-м году жизни в родном Быдгоще. О причине смерти не сообщается.

Друзья вспоминают о Барбаре Поломской, как о прекрасном, умном, харизматичном человеке с хорошей интуицией.

По словам приятелей звезды, она была честной и верной себе, и всегда становилась на сторону правды.

Барбара Поломская была звездой польского кино 1960-1970-х годов и родилась 9 января 1934 года в Быдгоще. Она была выпускницей музыкальной школы и Краковской театральной школы.

Критики назвали Барбару «польской Брижит Бардо». Она сыграла главные женские роли в фильмах и сериалах: "Атлантическая повесть" "Сокровище капитана Мартенса", "Часы надежды", "Эроика" ("Героика"), "Косоглазое счастье" и других.

В 2015 году актриса была награждена Серебряной медалью «За заслуги перед культурой».

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