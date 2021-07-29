Известная польская актриса Барбара Поломска, которую называли местной Брижит Бардо, умерла 28 июля
Актриса была настоящей звездой своего времени и оставила большой след в истории кино. О смерти Барбары Поломской сообщил театр в Лодзи, в котором та работала более 60 лет.
"Минуту назад я получил известие, что Бася Поломская - выдающаяся фигура польского кино и театра, скончалась. В это невозможно поверить. Она была одним из столпов и символов Всеобщего театра в Лодзи, с которым была связана 64 года", - сообщили в театре.
Известно, что артистка умерла на 88-м году жизни в родном Быдгоще. О причине смерти не сообщается.
Adiós a Barbara Połomska, actriz polaca que compaginó el teatro con diversas apariciones en series de TV y en cine (DAENS, CIEN, EROICA...).
Descanse en paz. pic.twitter.com/o3RSVmAAyYПопулярные статьи сейчас— Fausto Fernández (@faustianovich) July 28, 2021Показать еще
Грустная дочь Ани Лорак встревожила видом на родине отца: "Софийка, все хорошо..."
Трагедия у Дмитрия Комарова, ведущий "Мир наизнанку" лишился дорогого человека: "Он - один из лучших..."
Осадчая в трусах и майке рассказала о сложностях третьей беременности: "Будет мальчик"
Финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал о своей любви, светясь от счастья: "Мне не хватает слов..."
48-летняя Руслана на яхте заткнула за пояс Полякову и Гросу: "Стальной пресс тут только у одной"
Друзья вспоминают о Барбаре Поломской, как о прекрасном, умном, харизматичном человеке с хорошей интуицией.
По словам приятелей звезды, она была честной и верной себе, и всегда становилась на сторону правды.
Барбара Поломская была звездой польского кино 1960-1970-х годов и родилась 9 января 1934 года в Быдгоще. Она была выпускницей музыкальной школы и Краковской театральной школы.
Критики назвали Барбару «польской Брижит Бардо». Она сыграла главные женские роли в фильмах и сериалах: "Атлантическая повесть" "Сокровище капитана Мартенса", "Часы надежды", "Эроика" ("Героика"), "Косоглазое счастье" и других.
В 2015 году актриса была награждена Серебряной медалью «За заслуги перед культурой».
Напомним, что известный певец ушел из жизни после затяжной болезни
Как сообщала Politeka, не стало известного актера, сын сообщил о трагедии
Также Politeka писала, что оборвалась жизнь знаменитого комика и актера