Співробітник патрульної поліції застали водія автобуса в нетверезому вигляді

У Києві на вулиці Мирославській патрульні виявили водія автобуса, який у стадії алкогольного сп'яніння перевозив пасажирів. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу Патрульної поліції.

Водій відмовився проходити огляд на стан сп'яніння. Він мотивував це тим, що не хотів витрачати час на це.

Також, виявилося, що водій не має права керувати автобусом, оскільки минулого року його обмежили в правах на водіння.

Водія відсторонили від керування та склали на нього протоколи за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ч. 3 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, тимчасово обмеженою у праві керування). Про подію повідомили перевізнику.

Нагадаємо, на трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП. Водій легкового автомобіля "BMW" вилетів на зустрічну смугу і врізався у фуру. В наслідок ДТП загинула дівчина 2003 року народження, їй було лише 18 років. А водія легкового авто госпіталізували до лікарні. Його стан задовільний і загрози життю немає. Як повідомляють працівники поліції, водій фури не постраждав

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