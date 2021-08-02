Сотрудники патрульной полиции застали водителя автобуса в нетрезвом виде

В Киеве на улице Мирославской патрульные обнаружили водителя автобуса, который в стадии алкогольного опьянения перевозил пассажиров. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Водитель отказался проходить осмотр на состояние опьянение. Он мотивировал это тем, что не хотел тратить время на это.

Также, оказалось, что водитель не имеет права управлять автобусом, поскольку в прошлом году его ограничили в правах на вождение.

Водителя отстранили от управления и составили на него протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ч. 3 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, временно ограниченной в праве управления). О происшествии сообщили перевозчику.

Напомним, на трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля "BMW" вылетел на встречную полосу и врезался в фуру. В следствие ДТП погибла девушка 2003 года рождения, ей было лишь 18 лет. А водителя легкового авто госпитализировали в больницу. Его состояние удовлетворительное и угрозы жизни нет. Как сообщают работники полиции, водитель фуры не пострадал

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