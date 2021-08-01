За рулем была молодая девушка

Очередное ДТП с погибшими и пострадавшими произошло в Украине

Трагическая авария случилась вечером в субботу, 31 июля, в селе Мохнатин Новобелоуского ОТГ, что в Черниговской области.

Там иномарка на большой скорости влетела в частный дом. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу местной полиции .

По данным правоохранителей, в салоне автомобиля находилось 5 человек: двое мужчин, которые погибли на месте и три женщины - они госпитализированы в больницу с различными травмами.

Как выяснилось позже, за рулем иномарки находилась 18-летняя девушка, которая не справилась с управлением. Она жива.

В полиции сообщили, что по факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Если вину молодой девушки докажут, то она может получить тюремный срок от 5 до 10 лет.

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