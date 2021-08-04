Негода обрушилася відразу на кілька регіонів України, привівши до непоправних наслідків

Як передає Politeka.net, Хмельницький та Тернопіль затопило внаслідок тривалих дощів. Кадри стихійного лиха з'явилися в соціальних мережах.

Як пише "Апостроф", місцева влада Хмельницького досі не може впоратися з наслідками негоди. Злива з великим градом наробила лиха в регіоні, затопивши цілі вулиці. Найбільше, традиційно, постраждала вулиця Зарічанська. Через засмічені ливньовки вода швидко накопичувалася, а в окремих місцях била фонтанами з-під отворів водостічних комунікацій.

Як повідомляють очевидці, град був дуже великим - розміром з черешню. Дощ же йшов близько півгодини, але після прояснення місто знову почало заливати.

Сильно постраждав від негоди також Тернопіль. Як повідомила прес-секретар пожежно-рятувальної служби регіону Ірина Крупа, зараз рятувальники відкачують воду з дворів, які постраждали найсильніше. Рівень води на окремих вулицях піднявся до 80 сантиметрів, пише "Суспільне".

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